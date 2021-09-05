【業績公布】中期業績統計　129間公司上半年利潤增長翻倍　最高一間增長逾700倍

2021年中期業績已披露完畢，據內媒統計，港股上半年盈利最多的上市公司集中在傳統銀行及保險板塊。目前恒指58隻成份股中，上半年淨利潤增速為正的公司有43家，去年同期為17家，平均增速約為62%。

按增速看，市值100億元以上的港股上市公司中，上半年有129家淨利潤同比增長超過1倍，佔比約25%，去年同期有35家。

其中，淨利潤增速最高的三個公司分別是新特能源（01799）、同程藝龍（00780）及天虹紡織（02678），淨利潤分別同比增長706倍、511倍、122倍。這3隻股票今年以來分別上漲128.29%、21%、74.57%。

虧損方面，虧損最多的集中在航空及生物醫藥板塊。個股方面，淨虧損額最高的是快手（01024），其次是保誠（02378）和京東物流（02618）。

增長最快頭5大公司：

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