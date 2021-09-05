【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通

上海證券交易所公布，港股通名單納入11隻股份，將於下周一生效。



11隻股份包括奈雪的茶(02150) 、快手(01024)等，調出則有7隻股份，包括嘉華國際(00173)、上海實業控股(00363) 、中國通信服務(00552) 、港華燃氣(01083) 、佳源國際(02768) 、融信中國(03301) ，以及遠洋集團(03377)。

11隻股份名單：

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