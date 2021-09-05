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【大行點睇】大摩指騰訊多個業務依然保持韌性　睇好其股價重返700元

股樓投資 15:19 2021/09/05

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大摩發表研報指，騰訊（00700）分享了監管下最新看法及潛在的商業影響。該行認為，騰訊的多個業務板塊依然保持韌性，維持「增持」評級，目標價為700元，但需注意遊戲行業監管的不確定性、社交媒體的競爭加劇等原因。

騰訊指出，2020年18歲以下的玩家僅貢獻遊戲收入的6％。儘管正處監管風潮中，騰訊依然按內部要求和時間表繼續推出新的遊戲作品，而近期新作「金剷剷之戰」正是成功例子。

在廣告業務方面，教育只貢獻騰訊第二季廣告收入的高單位數，K9課後輔導課程影響數個百分點，但管理層相信有關影響屬短期。

騰訊股價自8月20日低位至今股價已回升近20%。

 

 

大行對騰訊評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

騰訊控股（00700） 港股

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