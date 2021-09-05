【大行點睇】國信證券下調港股投資評級至「中性」　9月要迴避漲幅較大板塊　建議持有9大股份

國信證券發表研究報告指出，8月的財報季已經過去，該行對2021年業績預期的變化(較一個月以前)進行了排序。其中對計算機、醫藥、餐飲旅遊、房地產幾個板塊下調評級較為密集；銀行、汽車、有色、石油石化為代表的週期性板塊則獲上調評級。該行於本年首次下調港股投資評級至「中性」。報告指出，投資者宜考慮在9月迴避年內漲幅較大的板塊(同時參考A股外資持倉較多的行業)，轉向銀行、電信運營商、香港本地股，同時留有部分週期行業PE較低的板塊與具有新能源轉型預期的電力板塊。

該行建議持有9大股份：

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