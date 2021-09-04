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【國際油價】石油鑽井五周首減 油價本周再錄跌幅

理財智慧 21:02 2021/09/04

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油服公司貝克休斯（BakerHuges）周六（4日）公布，截至9月3日當周，美國石油鑽井由410座減至394座，市場預期為414座，將利好原油價格及美元。

同時油價周五（3日）下跌，美國受颶風艾達（Ida）吹襲，導致美國墨西哥灣減產，市場擔心美國石油供應仍持續有限，限制油價降幅。

布蘭特原油期貨結算價下跌0.42美元，報每桶72.61美元，跌0.58%。美國原油期貨跌0.70美元，結算報每桶69.29美元，跌1%。本周兩項指標原油合約基本持平，其中美國原油上漲0.80%。

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編輯 : 龍紀瑩

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