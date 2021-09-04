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歐股受壓 創兩周來最大單日跌幅

理財智慧 21:02 2021/09/04

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歐洲股市受壓，美國8月非農業新增職位顯示增長放慢，歐洲股市下跌，面向美國市場的零售及旅遊股份跌幅最大。

泛歐STOXX 600指數下跌0.6%，錄得兩周來最大日跌幅。倫敦富時指數收市報7138點，跌25點，跌幅0.36%。巴黎CAC指數報6689點，跌73點，跌幅1.08%。法蘭克福DAX指數報15781點，跌59點，跌幅0.37%。

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歐洲股市受壓，美國8月非農業新增職位顯示增長放慢，歐洲股市下跌，面向美國市場的零售及旅遊股份跌幅最大。

泛歐STOXX 600指數下跌0.6%，錄得兩周來最大日跌幅。倫敦富時指數收市報7138點，跌25點，跌幅0.36%。巴黎CAC指數報6689點，跌73點，跌幅1.08%。法蘭克福DAX指數報15781點，跌59點，跌幅0.37%。

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編輯 : 龍紀瑩

歐洲股 指數 歐洲 零售 巴黎 香港 美國 倫敦

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