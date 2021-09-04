裕元越南運營中斷 料損第三季盈利

裕元集團（00551）日前公布，集團越南地區大部分製造產能受到相關措施影響，導致運營中斷。

越南自今年7月以來疫情嚴峻，當地政府採取更為嚴格的防疫措施，包括胡志明市及其周邊工業省份實施進一步封城措施。因應相關措施，地方主管機關陸續要求越南各地工廠暫停運營。

裕元集團早於1994年在越南設立生產基地。本年度上半年，製造業務佔集團整體盈利約58%。而作為主要的生產據點之一，越南於上半年佔鞋履總出貨量約45%。因此，集團第三季度製造業務的盈利將大受影響。

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編輯 ： 龍紀瑩