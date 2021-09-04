  • 29°C
香港時間 : 2021904日 (六) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】花35萬裝修摩洛哥風蝸居 如何慳位又保留格調？

理財智慧 21:02 2021/09/04

分享：

香港的住宅面積一般都較小，ViuTV節目《一周睇樓團》不時介紹有特色的家居設計，這次節目則到訪了約250呎凡居屋蝸居，戶主花費約35萬元裝修全屋。單位富有異國風情的摩洛哥風格，民族風茶几、高柱裝飾、拱門、馬賽克玻璃吊燈。戶主喜歡到異國旅行，因此希望將異域絢麗的氣氛帶進家裏。

配拼花地磚 具異國風情 

藍色、白色是室外的主要色調，地板配搭方形拼花地磚，以斜砌式鋪砌，突顯層次。梳化後面的特色牆是全屋的焦點，傳統馬蹄式拱門牆面，包圍幾何圖案，配合暖黃滲光，令設計主題更鮮明立體，當中的幾何圖騰更是以馬賽克拼貼而成，十分精緻。而特色牆對面及其他牆身則筍簡單髹上白色乳膠漆。圓拱門旁邊有道小窗，位置原本是擺放冷氣機，與其將其封掉，業主造了鏤空花紋圖案，可以滲光 ，增加室內光綫之餘，低調散發出異國風情，極有特色。考慮到現代家居的一些電器、擺設，難免與特色主題格格不入，為免影響主調，儲物櫃飾面則配搭淺棕色格子，中和了家中統一藍白色調帶來的單調感。儲物櫃本身亦暗藏活動式餐枱。

    點擊圖片放大
    +2

書櫃劃睡房 內建地台床

單位空間有限，屬於半開放式設計，睡房並無以牆分隔，客廳沒有明顯區分。為了增加私隱度，近大門位置劃出了睡房，用來劃弟分空間的門及牆身十分實用，巧妙地配搭了書櫃及書枱，包圍着主人房。而牆壁的另一邊，近玄關的位置，則是主人床的衣櫃，近門口位置則造了另一道馬蹄式拱門，打通房間及客廳，改善房內採光及通風。房內地台造高至100厘米，善用每一吋收納空間。

    點擊圖片放大

同場加映【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 龍紀瑩

家居 居屋 摩洛哥 香港 設計 裝修設計

上一篇文章

裕元越南運營中斷 料損第三季盈利

下一篇文章

【亞馬遜】司機不足影響供應鏈 亞馬遜轄免大麻測試引爭議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記
【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒