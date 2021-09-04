【室內設計】花35萬裝修摩洛哥風蝸居 如何慳位又保留格調？

香港的住宅面積一般都較小，ViuTV節目《一周睇樓團》不時介紹有特色的家居設計，這次節目則到訪了約250呎凡居屋蝸居，戶主花費約35萬元裝修全屋。單位富有異國風情的摩洛哥風格，民族風茶几、高柱裝飾、拱門、馬賽克玻璃吊燈。戶主喜歡到異國旅行，因此希望將異域絢麗的氣氛帶進家裏。

配拼花地磚 具異國風情

藍色、白色是室外的主要色調，地板配搭方形拼花地磚，以斜砌式鋪砌，突顯層次。梳化後面的特色牆是全屋的焦點，傳統馬蹄式拱門牆面，包圍幾何圖案，配合暖黃滲光，令設計主題更鮮明立體，當中的幾何圖騰更是以馬賽克拼貼而成，十分精緻。而特色牆對面及其他牆身則筍簡單髹上白色乳膠漆。圓拱門旁邊有道小窗，位置原本是擺放冷氣機，與其將其封掉，業主造了鏤空花紋圖案，可以滲光 ，增加室內光綫之餘，低調散發出異國風情，極有特色。考慮到現代家居的一些電器、擺設，難免與特色主題格格不入，為免影響主調，儲物櫃飾面則配搭淺棕色格子，中和了家中統一藍白色調帶來的單調感。儲物櫃本身亦暗藏活動式餐枱。

▼ 點擊圖片放大 +2

書櫃劃睡房 內建地台床

單位空間有限，屬於半開放式設計，睡房並無以牆分隔，客廳沒有明顯區分。為了增加私隱度，近大門位置劃出了睡房，用來劃弟分空間的門及牆身十分實用，巧妙地配搭了書櫃及書枱，包圍着主人房。而牆壁的另一邊，近玄關的位置，則是主人床的衣櫃，近門口位置則造了另一道馬蹄式拱門，打通房間及客廳，改善房內採光及通風。房內地台造高至100厘米，善用每一吋收納空間。

▼ 點擊圖片放大

同場加映【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 龍紀瑩