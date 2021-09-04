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【亞馬遜】司機不足影響供應鏈 亞馬遜轄免大麻測試引爭議

股樓投資 17:17 2021/09/04

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亞馬遜（美：AMZN）最近建議其送貨的合作夥伴，對求職的司機並不需要進行大麻測試，試圖解決司機不足引起供應鏈中斷的問題。公司又表示，取消檢測會增加求職申請近4倍。

 

不過，部分送貨公司表示不滿，指如果司機駕駛因大麻而出現問題，這些公司而非亞馬遜需要負上法律責任。另外，在大麻尚未合法化的州份，保險及法律將有風險。

 

今年6月，亞馬遜表示支持立法推動大麻合法化，當時表示調整公司的藥物檢測政策，除非受運輸部門規限的職位，否則將來不會以大麻的使用情況來篩選求職者。現時，亞馬遜網上平台至今仍然禁止出售大麻，公司早前亦因為檢測求職者有否吸食大麻，被指違反紐約市法例，遭到集體訴訟。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 經濟 司機 運輸

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