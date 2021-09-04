【亞馬遜】司機不足影響供應鏈 亞馬遜轄免大麻測試引爭議

亞馬遜（美：AMZN）最近建議其送貨的合作夥伴，對求職的司機並不需要進行大麻測試，試圖解決司機不足引起供應鏈中斷的問題。公司又表示，取消檢測會增加求職申請近4倍。

不過，部分送貨公司表示不滿，指如果司機駕駛因大麻而出現問題，這些公司而非亞馬遜需要負上法律責任。另外，在大麻尚未合法化的州份，保險及法律將有風險。

今年6月，亞馬遜表示支持立法推動大麻合法化，當時表示調整公司的藥物檢測政策，除非受運輸部門規限的職位，否則將來不會以大麻的使用情況來篩選求職者。現時，亞馬遜網上平台至今仍然禁止出售大麻，公司早前亦因為檢測求職者有否吸食大麻，被指違反紐約市法例，遭到集體訴訟。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新

的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機