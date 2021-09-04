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【監管風暴】30年教育老店未受政策影響仍倒閉？ 家長老師齊被拖欠逾千萬元

股樓投資 17:02 2021/09/04

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今年中央政府加強教育行業監管，陸續有教育機構倒閉。成立近30年、專營早教的科貝樂，宣布關閉北京分店，指雖然2018年至2019年公司快速成長，但2020年疫情及2021年雙減政策下，公司已無力營運下去。

 

公司透露，2020年因疫情停業，2021年復工後要補交租金及退回學費，公司已舉債達2,000萬元人民幣，現時無力承擔員工工資及會員退費，因此要關閉分店。受影響的不單有已付學費的家長，還包括老師，有老師透露被拖欠近兩個月薪金。

 

科貝樂把倒閉原因歸咎於雙減政策，但公司的早教內容與雙教無關，而科貝樂在8月的公開信更表明自己不屬於雙降政策的影響範圍。面對家長及老師的質疑，負責人只表示「已經傾家蕩產，實在無能為力」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

學費 經濟 人民幣 北京 教育行業

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