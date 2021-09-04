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【新冠疫情】防範下個新冠疫情 美國政府公布650億抗疫計劃

環球政經 16:36 2021/09/04

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昨日（3日）美國白宮科技政策辦公室及國家安全委員會公布新的抗疫計劃，表示將於未來7至10年投入近650億美元，不單提高新冠疫情的防疫能力，同時應對未來一切災難性的生物科技威脅，當發生疫情便可以迅速及有效應對。

美國官員以阿波羅登月計劃比喻其防疫計劃，指出未來短時間內發生比新冠疫情更嚴重的大疫情並非不可能，下一次疫情亦可能與新冠疫情不同，需要加強準備。

計劃建議242億美元開發及測試疫苗、改善其分發及生產，118億美元用於研發藥物及療法，65億美元用於強化公共衛生基礎設施、50億美元用於提高檢測水平等。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

疫情 生物科技 災難 美國 白宮

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