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【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚

商業 12:00 2021/09/05

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各品牌於中秋節握出各式各樣的月餅應節吸客，近日更有一款港式「威靈頓月餅」新選擇。（馮漢柱攝）

臨近中秋節，一眾品牌均推出不同款式的月餅應節吸客，近日更有一位22歲中大女生陳加恩（Phoebe），將英國廚神Gordon Ramsay的招牌菜式威靈頓牛柳（Beef Wellington），化成港式「威靈頓月餅」，予港人提供創新的月餅選擇！

Phoebe日前接受本報訪問分享，該威靈頓月餅由7月或推出，至今約一個半月，已賣出超過4000件。而創立自家品牌「Phoebe’s Kitchen」以至籌備推出第一款威靈頓月餅產品，則投入了接近6位數字資金。

月餅試驗逾100件 為尋最佳酥皮口感

在外觀方面，該威靈頓月餅看起來與傳統月餅相似，但切開後就會有嫩滑的牛柳、巴馬火腿、鮮製磨菇醬等食材。她分享，月餅酥皮的製作難度最高，更花了接近一年時間，製作超過100件威靈頓月餅才能出最新食譜。

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事實上，她一直都係靠網上渠道如YouTube自學廚藝，還愛「煮大餐」予家人朋友一同聚會享用，還能煮出中、西、日式等各類菜式。在去年疫情爆發初期，她因為停課而有更多時間研究新菜式，並習慣將社交平台Instagram（IG）作為其Cooking blog分享食譜，日漸在IG上獲得不少關注。

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由於她喜愛製作西方菜式，去年中秋節前夕，她就嘗時將威靈頓牛柳創造出精緻的小型威靈頓月餅，讓家人嘗試，並如常在IG上分享。怎料該款月餅隨即獲得不少本港及歐美網民關注，還有近6萬個讚好及過萬人分享。當中甚至有人詢問可否向她購入試食，令其萌生創業念頭。

日前奧運港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」的鄧俊文及謝影雪都有在IG上打卡！

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未能於大型超市上架 反獲新品牌雜貨店邀請

此外，Phoebe又透露，原定的銷售策略除了網上平台之外，還希望有機會於各大型超市上架。惟分別與各大型超市接洽後，均沒有成功。不過，該品牌近日頻頻獲網民分享該威靈頓月餅而引起關注，日前更獲得屬於恒地旗下的Unicorn Stores（HK）Ltd.（前稱UNY）的新品牌日式生活雜貨店「谷辰GUU SAN」邀請，將威靈頓月餅進駐該店。

對於品牌未來發展，她表示，暫時不打算會在下年繼續推出同款月餅，並將鑽研其他創新菜式及產品。

記者：張寶燕

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