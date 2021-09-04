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【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？

科技 16:30 2021/09/04

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任天堂近年透過Nintendo Switch Online訂閱服務，提供一系列懷舊遊戲，回味童年。據外媒最新爆料更指出，下一波懷舊遊戲陣容有望為Game Boy掌機遊戲。

目前Switch主機已經包括四款舊機型的模擬器：紅白機（Famicom）、NES家用遊戲機（俗稱灰機）、超級任天堂，以及迷你超級任天堂SNES。當玩家訂閱Switch Online服務之後，即可免費下載對應的合輯軟件，暢玩數十款經典遊戲。

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而外媒《Nintendo Life》、《Eurogamer》近日就接連爆料指，任天堂將於會在Switch Online加入Game Boy、Game Boy Color作品，不過具體遊戲清單尚未透露。任天堂亦向《The Verge》回應指出，暫時沒有任何相關的消息公開。

據台灣媒體報報道，PTT討論區更有網友開始列出希望清單，目前以寶可夢（Pokémon）系列的呼聲最高，例如是昔日非常經典水晶版、紅藍綠等。還有星之卡比、Wario壞利歐系列 、幽遊白書等作品。

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責任編輯：張寶燕

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