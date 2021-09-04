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【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化

科技 14:45 2021/09/04

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為了避免受到日韓或中美貿易衝突等地緣政治風險影響，三星電子（Samsung Electronics）正積極投入本土半導體設備及原料供應鏈。據日經亞洲（Nikkei Asia）報道，三星電子已在南韓國內佈局，向至少9家公司投資超過2,762億韓元（約18.6億港元）。

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報道指，9家公司都是在特定領域擁有優勢的中型企業，其中半導體化學原物料廠Soulbrain獲三星投資249億韓元（約1.7億港元），該公司主要供應晶圓清洗用的氫氟酸、沉積的蝕刻液等產品；三星還向半導體設備商KCTech投資207億韓元（約1.4億港元），該公司在日本亦擁有一定規模的市佔率。

三星對中國半導體業務可能會受到面對中美貿易、科技戰影響，而失去美國的原料、設備供給。所以三星在談到投資目標時，表示要透過加強與眾多公司的聯繫，提高半導體業務的競爭力。

除了三星之外，南韓半導體製造商SK海力士（SK Hynix）等企業也正在採取類似的動作，加速半導體原物料佈局。惟與日本相比，南韓在半導體設備和原料方面仍處於開發階段。

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責任編輯：張寶燕

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