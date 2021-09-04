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【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部

Hot Talk 13:56 2021/09/04

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【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部

印度首富、信實工業集團（Reliance Industries）創始人兼董事長安巴尼（Mukesh Ambani）昨日宣布，公司將斥資100億美元發展能源轉型計劃。消息刺激印度上市的信實工業昨日飆升4.15%，帶動安巴尼的身家水漲船高，個人資產單日進帳37億美元至926億美元，只差半步之遙就能晉身千億美元富豪俱樂部。

安巴尼昨日公佈集團的能源轉型計劃，市埸憧憬安巴尼帶領信實工業再下一城。安巴尼表示，希望10年後以每公斤1美元的價格生產綠色氫氣，而現時綠色氫目前每公斤成本在 3 到 6.55 美元之間。此外，安巴尼宣布會在2030年之前實現100吉瓦可再生能源的目標。

安巴尼擅長顛覆各行各業，他在2016年以品牌「Jio」進軍印度電訊業，不足三年間已晉身為印度最大流動電訊商，並獲Facebook 等互聯網巨企投資。此外，沙特阿美正計劃收購信實工業煉油公司的股份，外界估計交易作價高達 250 億美元。

安巴尼有望成為第11位千億美元富豪俱樂部成員，據彭博數據，現時全球只有10位富豪身家超過千億美元，大多數均是來自科技行業。現時全球首富是Amazon（亞馬遜，美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），其個人資產達到2007億美元。其次是Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）及法國奢侈品牌LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），身家分別達到1989億及1636億美元。

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