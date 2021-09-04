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【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼

科技 13:49 2021/09/04

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不少果迷都喜歡購買並使用非官方的充電線，不過黑客的攻擊工具及手法愈見愈多，各位蘋果用戶請小心不要購入來歷不明的iPhone、iPad充電線！據外媒VICE報道，最近更有新黑客技術研發一款「Lightning至USB-C間諜傳輸線」，可以在一公里遙距竊取用戶的帳號密碼。

【侵犯私隱】Siri偷聽對話涉侵犯用戶私隱　蘋果或面臨集體訴訟

該間諜傳輸線外型與普通Lightning至USB-C傳輸線幾乎相同，惟黑客可在間諜傳輸線的USB-C接頭加設監控芯片，追蹤用家的活動。

保安研究專家MG日前向該外媒展示間諜傳輸線的最新版本指，傳輸線可連接iPhone、iPad及Mac裝置充電，並自動連上 WiFi熱點。當用家使用裝置輸入文字，包括密碼等資料，便會記錄及攔截用戶輸入的所有內容。該遙距竊取資料的距離更可達到1.6公里。

購MFi認證傳輸線減風險

此外，用戶亦可以購買具有MFi（Made For i-Product）認證，即符合蘋果公司對iPhone、iPad、iPod、Apple Watch 配件製造商制定的測試標準的傳輸線，避免遇上有關風險。

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【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶

【全球首例】南韓通過修例　限Google、蘋果向App開發者抽佣

責任編輯：張寶燕

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