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【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）

環球社會熱點 13:37 2021/09/04

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英國王室經常成為觸目話題，隨著哈里梅根移居美國後、威廉凱特亦減少露面，網民亦開始留意其他王室成員。其中威廉哈里的表弟，22歲「小鮮肉」亞瑟查托，因帥氣外表備受注目，如今他更成為自1986年以來，第2位參加海軍陸戰隊受訓的王室成員。

軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人 【下一頁】

現年22歲的查托(Arthur Chatto）是英女王妹妹、瑪格麗特公主的外孫，王位第 29 順位繼承人。查托於2018年在哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的婚禮上因帥氣外表而搶盡風頭，亦開始成為外界焦點。

查托最近通知英女王，他接受海軍陸戰隊入伍受訓，亦是自愛德華王子於1986年受訓後，相隔35年後，再有王室成員合資格加入海軍陸戰隊受訓。當時愛德華王子接受4個月訓練，最終捱不住而決定退出。

消息人士指，英女王得悉查托入伍海軍陸戰隊受訓後，對此感到很高與及自豪。查托甚至帶著所有裝備去巴摩拉進行野外露營，為突擊隊訓練做準備。

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英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗 【下一頁】

查托就讀愛丁堡大學主修地理期間，已是一名私人健身教練，專門從事「以軍事為重點的力量和耐力訓練」。同時他亦熱心公益，去年夏天與朋友完成2,000英里的挑戰賽，為當地機構及紅十字會籌款。在就讀伊頓公學期間，他加入聯合軍校學生部隊教學生各種軍事技能，而且亦熱愛行山及潛水，絕對是運動愛好者。

事實上，皇家海軍陸戰隊訓練要求嚴格，但其戰鬥力和強化訓練達到了特種部隊要求，至今無王室成員能夠完成整個海軍陸戰隊特訓。

責任編輯：郭麗明

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