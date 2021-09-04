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【互聯互通】中證監方星海：進一步豐富滬深港通標　完善企業境外上市監管制度 

宏觀解讀 12:05 2021/09/04

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【互聯互通】中證監方星海：進一步豐富滬深港通標　完善企業境外上市監管制度 

中證監副主席方星海今日出席中國國際金融年度論壇時表示，當局堅決維護香港金融中心地位，將進一步發揮香港在資本市場中的開放作用，支持香港和內地開展全方位合作，包括豐富滬深港通標的等，支持境內外企業赴香港上市，又提到要完善企業境外上市監管制度。

方星海提到，中證監將繼續推進高水平對外開放，一是進一步推動資本市場製度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式，推出更多國際化品種，深化境內外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度。方星海又稱，進一步加強開放下的監管能力，加強對跨境投資行為的監測和分析研判，防範資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作遇上的問題。

方星海又稱，對外開放有助提升資本市場運行質量，中國資本市場成長為世界第二大市場，上市公司接近4500家。方星海指出，制定交易所市場熊貓債管理辦法，進一步便利境外機構來華發行熊貓債，又會擴大商品和金融期貨市場對外開放。方星海指出，香港A股指數期貨將於年內開始交易，將為境外投資者投資A股市場提供良好的風險管理工具。

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