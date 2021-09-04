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【中國開放】人行副行長陳雨露：中國金融市場開放工作幾近完成　完善政策創造更佳外資環境

宏觀解讀 11:31 2021/09/04

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【中國開放】人行副行長陳雨露：中國金融市場開放工作幾近完成　完善政策創造更佳外資環境

人行副行長陳雨露出席活動致辭時表示，在新形勢下，中國經濟高質量發展需要實行高水平對外開放，持續深化金融業開放，強調要一手抓好金融業開放承諾的落實，一手加快完善各項制度安排，推動系統性的制度性開放。他又稱，資本市場雙向開放也在持續擴大，外資金融機構正有序積極進入中國市場，上半年境外投資者增持境內資產共計1.27萬億元人民幣。

陳雨露又稱，要重點做好以下工作，一是完善「准入前國民待遇」加「負面清單管理制度」，發揮「負面清單模式」對高水平開放的積極作用；二是優化監管政策，打造良好營商環境。陳雨露提到，目前中國金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但部分監管政策仍有優化的空間，完善相關政策安排可以為外資展業創造更好的環境。

陳雨露指出，第三是不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控的水平。與金融業高水平開放的要求相適應，將會繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策的工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體的框架，加快補齊金融科技監管的短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。

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