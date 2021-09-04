卡夫亨氏支付4.8億和解金 了結美國SEC訴訟

▲ 卡夫亨氏支付4.8億元和解美國SEC訴訟，涉及連續數年虛構節約費用。（法新社資料圖片）

美國證券交易委員會發布公告稱，針對卡夫亨氏過去數年的不實財報陳述訴訟，已與公司達成和解協議，上市公司及相關高管同意支付6,200萬美元（約4.8億港元)了結相關訴訟。

監管部門指，自2015年四季度至2018年末，卡夫亨氏採取一系列不當會計行為，包括確認本不存在的供應商折扣，以及維持虛假和誤導性的供應商合同。通過這些行為公司做低銷售成本，並對外吹噓實現費用的節約，相關論據被金融分析師廣泛引用。這些會計操作不當地虛增公司調整後EBITDA，這也是投資者依賴的重要財務指標。在2019年SEC啟動調查後，公司重述後的財報糾正近300宗不當「節約」交易，總計達2.08億美元（約16.2億港元)。

美國SEC同時起訴公司前首席採購官Klaus Hofmann未能維持有效內部控制，和前首席運營官Eduardo Pelleissone對供應商體系數次展現的警告視而不見。

SEC執法部門主管Gurbir Grewal在聲明中表示，投資者高度依賴上市公司在公開聲明中提供100%真實和準確的信息，特別是有關公司財務數據。今天的行動表明，無論金融不法行為多麽複雜和難以察覺，監管部門都會重拳出擊。

在周五發布的公告中，卡夫亨氏表示公司始終全力配合調查，並且同意在不承認或否認指控的前提下，支付6,200萬美元和解訴訟。此外，Pelleissone同意支付30萬美元罰金及1.4萬美元的違法所得，Hofmann也將支付10萬美元罰金，且未來五年內不得擔任上市公司高管。

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編輯：李勝君