【美國經濟】非農遠遜預期 　經濟歷史學家憂美60年代末滯脹重臨

▲ 美國8月非農就業報告遠遜預期，有學者憂美國60年代末滯脹重臨。（法新社資料圖片）

美國8月非農就業人數增加23.5萬，創2021年1月以來最小增幅。經濟歷史學家弗格森 (Niall Ferguson) 表示，通脹可能會重演 1960 年代後期的軌跡，這為接下來十年的持續高價格奠定了基礎，同時，聯儲局縮減量化寬鬆(QE)措施的可能性也降低。

弗格森在意大利出席論壇期間向CNBC稱，美國政策制定者正面臨著通脹上升的新挑戰，一方面是為抗擊新冠疫情而推出大規模財政刺激措施，但問題恐怕跟着來，由一場公共衛生災難演變為一場財政、貨幣和潛在的通脹危機。

美國7月消費者價格按年升5.4%，創下 2008年8 月以來的最大漲幅。對於聯儲局和許多經濟學家堅持認為，最近的通脹飈升將是暫時的，弗格森對此提出質疑。

他表示美國可能不會重演1970年代的通脹災難，但可能重回到1960年代後期，當時聯儲局主席馬丁(McChesney Martin)失去了對通脹預期的控制。

另方面，美國房價數據和消費者通脹預期，可能加劇了聯儲局的擔憂。衡量美國20個主要城市房價的 S&P/Case-Shiller 指數 6 月份按年上漲 19.1%，這是自 1987年以來的最大漲幅。 一項調查顯示美國消費者現在預計12個月後通脹率將達到 6.8%，這比一年前上升了整整一個百分點。

前財政部長薩默斯在推特上寫道：「每次你聽到通脹是暫時的，請記住雙倍房價通脹尚未出現在指數中。住房佔核心 CPI （消費者價格指數）的 40%。」

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編輯：李勝君



