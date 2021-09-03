【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低

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恒大 （03333） 遭信貸評級機構下調評級至AA後，即時喪失內地債券市場抵押品資格，恒大美元債的債價，亦進一步下跌，一隻面值100美元及明年10月到期的恒大美元債，急跌11%，跌至25.7美元，創新低。
據恒大半年債券報告，公司境外美元債余額335.57億元。發行人有息負債余額4103.09億元人民幣。
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至於恒大境內債表現：
|境內債
|9月3日收報（人民幣）
|變幅
|15恒大03
（122393）
|54.9
（曾跌22%，因異常波動一度停牌）
|-5.9%
|19恒大01
（155406）
|55.0
|-7.7%
|19恒大02
（155407）
|60.3
|-11.3%
|20恒大01
（149021）
|64.993
|-6.3%
|20恒大02
（149128）
|曾臨時停牌，
因首次下跌超過20%
不過，緃使有賣盤排隊，
未有買盤出現承接
|20恒大03
（149139）
|-
|-
|20恒大04
（149247）
|-
|-
|20恒大05
（149258）
|-
|-
|21恒大01
(149467)
|-
|-
記者：譚志偉