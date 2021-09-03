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【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低

股市 23:43 2021/09/03

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【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低

恒大 （03333） 遭信貸評級機構下調評級至AA後，即時喪失內地債券市場抵押品資格，恒大美元債的債價，亦進一步下跌，一隻面值100美元及明年10月到期的恒大美元債，急跌11%，跌至25.7美元，創新低。

據恒大半年債券報告，公司境外美元債余額335.57億元。發行人有息負債余額4103.09億元人民幣。

【恒大恒馳】五款恒馳汽車完成夏季測試　恒大集團：造車進入新階段、恒大汽車全日飈9%

【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　恒大全日跌4%、上交所調低旗下債券標準券折算率（第三版）

【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底

至於恒大境內債表現：

境內債 9月3日收報（人民幣） 變幅
15恒大03
（122393）		 54.9
（曾跌22%，因異常波動一度停牌）		 -5.9%
19恒大01
（155406）		 55.0 -7.7%
19恒大02
（155407）		 60.3 -11.3%
20恒大01
（149021）		 64.993 -6.3%
20恒大02
（149128）		 曾臨時停牌，
因首次下跌超過20%
不過，緃使有賣盤排隊，
未有買盤出現承接
20恒大03
（149139）		 - -
20恒大04
（149247）		 - -
20恒大05
（149258）		 - -
21恒大01
(149467)		 - -

記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333） 債券

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