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【新盤戰報】一手市場爆旺 三盤周六累售逾560伙 創19年5月以來新高

股樓投資 09:20 2021/09/05

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踏入9月首個週末，一手市場回勇，三大全新盤：嘉里（00683）與信置（00083）及港鐵（00066）合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海、新地旗下（00016）天水圍Wetland Seasons Bay及恒地（000012）旗下啟德THE HENLEY III，以上三盤於周六（4日）合共推售約600個單位，銷情非常暢旺，綜合市場消息，周六單日累售約561伙。

【樓市現象】內地生遙距租樓　靠代理協助裝寬頻　打算來港直接入住單位隔離，詳見【下一頁


揚海於周六早上進行首輪銷售，市場反應熱烈，首輪以價單發售之188個單位全數沽清。發展商指，項目周六早上進行首輪銷售，A1組別準買家們於約上午10時開始正式認購，截至約下午3時，短短約5小時，188個單位全數沽清，銷情理想。當中不乏購買三個或以上單位的買家。

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【樓市熱話】 後生仔話樓價「離地」被狠批 網民列出7大原因 「佢哋就是憎人富貴」，詳見【下一頁


項目於周六晚上也加推第3號價單，合共90伙應市，間隔由一房至三房，包括8個一房單位、51個兩房單位及31個三房單位，實用面積由343平方呎至955平方呎。樓價由1,398.5萬元起，實用面積呎價由38,234元。以最高折扣率20%計算，該批單位折實後售價由1,118.8萬元起，折實後實用面積呎價30,587元起。以上第3號價單平均呎價為34,056元。


而天水圍Wetland Seasons Bay於周六進行第3輪銷售，285伙推出的價單單位，即日全數沽清。至於啟德THE HENLEY III則售出約68伙單位，佔可銷售的67%。


美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，周六港九新界3新盤齊推，涉及約600伙，成為新盤市場非常「火熱」的一日，若全日售出一手盤單位數目逾500伙，將會創出2019年6月29日售出約537伙後的逾2年新高，若果超逾約540伙的話，更會創出自2019年5月4日錄得逾1,100多伙後新高水平。由於新盤戰開展，預期9月份一手銷情有望錄得約1,800伙水平。

【有相睇】情侶58萬首期入市青衣私樓　準備打造新婚安樂窩，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

THE HENLEY III Wetland Seasons Bay 啟德 嘉里 一手市場 天水圍 美聯物業 新地 黃竹坑 發展商

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