【小米1810】雷軍持股量降至不足一成 不再控制旗下基金會

據聯交所股權披露資料，手機生產商小米(01810)董事長雷軍於8月31日不再控制雷軍基金會，該基金會為一家慈善機構，持有3.08億股小米Ｂ類普通股。雷軍於小米所持好倉因而由10.63％降至9.12％。小米周五收報25.4元，上升0.4%。

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今年7月中小米曾宣布，雷軍已向小米基金會及雷軍基金會兩家慈善機構，各捐贈約3.08億股公司Ｂ類股份。

另外，大摩根近日發表報告，指小米第三季智能手機出貨量稍為疲弱由於零部件短缺及集團的分配策略，並非需求問題。該行相信，小米全年將可完成２億部智能手機出貨量的目標。該行維持其「增持」評級，目標價33.5元。該行指，小米目標在３年內成為全球市佔率第一的智能手機品牌，除了其自身產品競爭力外，其本地市場持續線下擴張，加上拉丁美洲、非洲及歐洲等海外市場的市場份額持續上升，料可由現時的10至20％上升至逾30％。該行又指，在內地監管下，公司料互聯網業務可在下半年錄得正增長，主要由於內地每月活躍用戶增加、高端智能手機用家的每用戶平均收入增加，以及遊戲收入正常化。

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