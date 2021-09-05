【樓市現象】內地學生成租賃市場新動力 睇樓1次預繳全年租金 豪付21.9萬元租喜韻

疫情回穩，加上踏入開學季節，近月來港租樓的內地學生明顯增加。日前長沙灣喜韻及屯門豐景園也錄內地學生承租個案，同樣一口氣支付一年租金，十分豪氣。



香港置業分行高級聯席董事謝啟源表示，該行日前促成一宗喜韻2房戶租務成交，內地學生斥1.83萬元承租，實用呎租約35.3元。

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上述租出單位為喜韻中層D室，2房間隔，向西南望開揚運動場景，2房間隔，實用面積約519平方呎。謝啟源稱，單位以2萬元放盤半個月後獲內地學生接洽，議價後減價1,700元，以1.83萬元承租，實用呎租約35.3元。



據了解，內地學生心儀物業樓齡新兼享開揚景，睇樓1次即拍板承租，並預繳1年租金，涉及金額達。資料顯示，原業主於2021年6月以約875萬元購入上述單位。

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此外，祥益地產高級分行經理林英傑表示，屯門豐景園坐落於輕鐵站旁，交通方便，租買均受歡迎。日前分行促成一宗豐景園的租賃成交個案，該單位之租金回報率達2.5厘。



林氏稱，上述所錄成交單位為4座中層8室，實用面積301平方呎，兩房一廳。租客為內地客，是次交由香港親友代為睇樓，主要鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，而且業主考慮到租客願意預繳一年租金，故累減2,000元，單位最終獲以每月9,500元租入，以實用面積計算呎租31.6元。

林氏續稱，如以同類型單位銀行估價約450萬作計算，該單位的租金回報率達2.5厘。

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記者：陳詠妍