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東京殘奧戰今閉幕 港隊獲2銀3銅佳績 朱文佳羽毛球奪亞

理財智慧 16:01 2021/09/05

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東京2020殘疾人奧運會定於8月24日至9月5日舉行，港隊於最後一日（9月5日）賽事獲佳績，於羽毛球項目分別為港隊增添一銀一銅，最後以2銀3銅的成績完成今屆賽事。

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今天港隊獲得的兩面獎牌，都是來自羽毛球項目。羽毛球手朱文佳於SH6級男單決賽，苦戰三局，以1:2不敵世界排名第二的印度球手納加，獲得銀牌。另一名男單代表陳浩源在WH2級銅牌戰，兩局擊敗南韓的金京勳。


剛獲銀牌的朱文佳，將會於殘奧閉幕禮擔任香港代表團持旗手。殘奧會閉幕禮將於香港時間晚上7時在東京國立競技場進行。

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今屆香港代表團由 64 人組成，其中 24 名健兒分別參加射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目，當中一半運動員皆為首次出戰殘奧運會。其中乒乓球運動員王婷莛早前於女子TT11級別單打賽事中為香港贏得銅牌，是中國香港代表隊在本屆殘奧會取得的首面獎牌。


另外梁育榮、劉慧茵和黃君恒在硬地滾球混合BC4級雙人賽中贏得銀牌，梁育榮也在較早前奪得硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌，他在本屆殘奧會為港奪得共二面獎牌。

恒基地產表示，將向朱文佳頒發40萬元，而陳浩源則獲發20萬元奬金。恒基地產再指，今屆東京殘奧，除了金、銀、銅獎牌得主，所有晉身8強的香港運動員均有獎金，而今屆殘奧會至今已送出的獎金累積至290萬港元。

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港隊在今屆東京殘奧會共奪得兩銀三銅，行政長官林鄭月娥說，香港運動員表現優異、鬥志堅強，表現令人讚賞，令香港充滿正能量。她又提指特區政府一直全力支持殘疾運動員，包括早年成立香港展能精英運動員基金，及開展殘疾運動項目精英資助計劃，給予殘疾運動員全職訓練機會和直接財政資助。政府投放在殘疾人士體育發展的資源，在今個年度的預算開支為1億元，比2017/18年度增加超過一倍。

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林鄭月娥又提到，特區政府斥資購入東京奧運賽事轉播權，再免費交給5家本地商業電視台播放，深受市民歡迎，而香港電台在東京殘奧會的直播及轉播賽事中，亦做得有聲有色。政府會總結經驗，再決定日後的做法，各電視台將按政府要求，在東京奧運會結束後的一段日子，繼續安排及播映推動體育發展的節目。

 

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記者：陳詠妍

殘疾 奧運會 運動員 羽毛球 香港 運動 東京

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