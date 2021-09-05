【電子消費券】長者舟車勞頓補辦消費券手續 陳茂波：對此實在感到很抱歉 額外加設兩周補辦手續時段

早前大批以紙本登記消費劵的市民未能成功領取第一期消費劵，湧到在旺角的消費券計劃秘書處查詢，等待長時間。財政司司長陳茂波周日（5日）發表個人網誌，表示上周中在旺角始創中心辦事處曾因人流驟增而出現較長輪候時間，也見到有些長者舟車勞頓到旺角辦手續，對此實在感到很抱歉。



陳茂波指，這反映當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，著實有改善空間。他們也即時已作出應變及補救，包括大幅增加人手及增設周六的收表時段。過去三天秘書處接到的個案數量，已由首兩天的分別二千多宗，回落到昨天的約一千宗，始創中心秘書處的收表服務基本上已毋須輪候。

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他又指，消費券計劃的第二批合共約80多萬名合資格市民，已在9月1日收到第一期的消費券，令已收到消費券的市民總數增加到630多萬。這與690萬的總登記數字相比，表面上看似有60萬個登記未獲進一步處理。然而，在這60萬個登記當中，有10萬個登記來自不符合資格人士；20萬個屬於重複了的登記。

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至於餘下的約30萬個登記則是申請資料不全或有誤，例如沒夾附/上載身份證複本而不能確認登記人身份、沒明確標示符合居港要求、身份證資料或支付工具帳戶號碼有誤等。當中逾28萬個登記其實已在消費券登記期結束日前補充或更正了資料，故在8月14日登記期結束時仍未能處理的登記約為19,000個。

陳茂波續稱，考慮到部份市民可能未能趕及在登記截止日前補充或更正資料，當局在8月15日宣佈提供兩周（至8月31日止）的補辦時間。由於這些登記曾出現資料問題，當時透過接受實體表格並安排特別人手處理，冀能盡量確保登記資料無誤及齊全。這段期間收到的重新登記共五千多個。

及至九月一日、就是發放第二批消費券的時候，部份市民才發現登記未成功。為了讓這批未完成登記的市民，有機會補辦手續，當局再額外加設了兩星期的補辦手續時段，讓他們可在9月15日或之前透過親友代為遞交表格或親身處理登記。

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記者：陳詠妍