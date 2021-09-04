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中芯成立合營生產28納米芯片 項目投資額近700億元

股樓投資 00:23 2021/09/04

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內地大型晶片代工商中芯（00981）公布，於上日（２日）和上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議。根據合作框架協議，公司和上海自貿試驗區臨港新片區管委會有意在上海臨港自由貿易試驗區共同成立合資公司，該合資公司將規劃建設產能為每月10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。

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該項目計劃投資約88.7億美元，該合資公司註冊資本金擬為55億美元，其中該公司擬出資佔比不低於51％，上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25％。該公司與上海自貿試驗區臨港新片區管委會將共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整。公司將負責該合資公司的營運及管理。

京東落實近40億元 收購中國物流資產控股權   詳情請看【下一頁

公司和上海自貿試驗區臨港新片區管委員會已同意進行真誠磋商，以就成立該合資公司簽訂最終協議。該合作框架協議自簽字蓋章之日起成立，在約定條件滿足後生效。公司認為該項目有利於促進公司擴展生產規模和提升納米技術服務，從而獲得更高回報。

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撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 港股

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