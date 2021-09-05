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【假日好去處】「貓奴」不容錯過 5米高肥貓空降新都會廣場　 6大超萌打卡位任你影

理財智慧 13:45 2021/09/05

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暑假過去，接下來的重點節日就是中秋，不少商場添上中秋布置及舉辦活動，其中葵芳新都會廣場打造「喵喵遊園會Meow Plaza」，5米高的「喵星人」「碌碌」將會於9月12日至10月31日期間空降新都會廣場，陪伴大家打卡放閃，歡度中秋賞月光。

其中商場L3 - L4露天廣場和L5空中花園四周滿佈色彩繽紛的1米高巨型七彩線球，每隔幾步都有打卡機會。至於5米高的「碌碌」，就準備踏上16米長「喵之秋橋」，奔向對岸掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具。

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吊橋的另一端特設「碌碌照相框」，這裡還有「碌碌」的肉球掌印，站在這個位置可與「碌碌」同框selfie。遊人在打卡後，可在貓抓柱玩具下的大圓凳休息，再去造型可愛的「喵咪涼亭」繼續拍照。商場的空中花園也設有「貓貓瞭望台」，此處可謂最佳拍攝位置，可以飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」。


商場L5的空中花園設有全新「天空小屋」坐落，七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈效，更有25隻喵星人聚集。

【中秋打卡】三大打卡位迎中秋 荃灣廣場設20米「秋月星光大道」 另設多個優惠，詳見【下一頁


此外，9月12日至10月31日期間，新都會廣場每晚6時至10時也開設「夢幻彩光騷」，「喵之秋橋」、巨型七彩線球和貓抓玩具等均會加入夢幻繽紛的浮動光影效果，配合輕快的樂章，整個露天廣場及空中花園將搖身一變成為幻彩遊樂園。


商場於9月17至26日期間更會加推中秋節活動「燈謎猜情尋」，一齊重溫節慶傳統。


新都會廣場特設「優先打卡日」，The Point會員憑6,000積分及即日電子貨幣消費滿200元，或一般顧客憑即場電子貨幣消費滿500元，即可換領入場證1張（限二人同行）、Pet Line主子美食福袋乙個及精美貓咪筷子托一對（禮品款式隨機送出）。

另外，毛爸毛媽跟巨喵「碌碌」拍萌照後，怎能沒手信帶回家，竉一下在家的主子呢？商場更為一眾貓奴設計了2款獨家貓奴育成系列精品，包括主子慶「臀」圓中秋禮盒及貓咪陶瓷碟連醬料格，只要憑指定The Point會員積分及即日電子消費或一般顧客憑指定即日電子消費即可換領。

【玩樂推介】海洋公園水上樂園即將開幕 園區景點一文睇清，詳見【下一頁

而10月中旬，主子美食街更會一連4日進駐新都會廣場，商場特邀多間寵物食品店精心預備多款為毛孩而設的特色美食，例如採用山藥、挪威三文魚及紅菜頭等材料製成的主子壽司便當、造型吸睛又健康的肉肉卷蛋及濃香多汁的蒸肉球等產品、是帶家中毛孩來秋季旅行及認識朋友仔的好時機。

【中秋佳節】葵芳新都會廣場推出「秋月美食賞」 可換領滿250元新地商場及餐飲贈券，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

好去處 新都會廣場 Metroplaza 商場 中秋節

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