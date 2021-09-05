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恒大畢業生去年疫市下就業情況理想 入職比例高逾八成 校長何順文分享秘技

理財智慧 10:30 2021/09/05

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踏入每年的5月份，正是大學畢業生開始搵工的季節，今年就業市場逐步復甦，大學畢業生找尋工作是否較去年疫市下容易﹖是次請來恒生大學校長何順文為大家逐一分析。


香港恒生大學每年也約1,400名至1,500位學生畢業，去年學生畢業的期間，正處於疫情的高峰期，何順文表示，當時學生要找工作是較艱難。過去數年，平均約八成畢業生畢業後四個月內找到全職工作，而全球經濟挑戰下，學生需花較多時間才找到工作，不過最後畢業生的就業情況也不俗。

【iM人物專訪】疫情放緩就業情況好轉 恒生大學校長何順文：多方面協助學生找工作，詳見【下一頁

根據於去年10月至今年3月份進行的香港恒生大學畢業生就業調查，2020年的畢業生中，有約九成同學在畢業後已確定就業意向，「這證明去年疫市下，學生的就業情況跟以往沒有太大的分別；薪金方面沒有太顯著的改變，2020年薪酬水平只比2019年稍為下跌，跌幅並不明顯。」

恒生大學的畢業生就業情況理想，究竟有何秘技﹖何順文指，學校為準備畢業的學生提供多方面的幫助，包括每年也有舉辦職業博覽會，去年疫情下博覽會改為網上舉行，邀請到超過120間企業參與。「當時我們建議同學不要太揀擇，一方面要準備得較充足，另一方面市場上的選擇不是太多，對工作不要太揀擇。我希望他們可以早些找到一份工作，即使工資及工作性質未必最理想的，但我們也鼓勵同學在最艱難的時間不妨先投身職場，不要讓自己投閒太耐，因為任何工作也可以學到很多事情，最重要是要自己適應，每份工也有學習機會。」

【職場推介】投身銀行業由Teller做起 中學畢業就可入行 月薪可逾3萬元，詳見【下一頁

 

恒大去年的畢業生中，不少獲得薪金吸引的工作，有管理科學與資訊管理學士畢業生，受聘於一間投資服務公司，收入達45,000元；另有融合媒體及傳播科技文學士畢業生入職薪酬達港幣2.2萬元，薪酬待遇可謂「跑贏大市」。另一方面，從事公共關係及廣告工作，以及新聞及傳媒工作的畢業生，每月平均薪酬約1.5萬元，按年分別上升約5%及2%，其中有畢業生的月薪更超出1.9萬元。

至於今年畢業生的情況，何順文指未有詳細數據，但據他的觀察，市場上的工作機會是多了。恒大早年開設了一個名為英才網（Joint-Institution Network for Student Success，簡稱「JINESS」）的「一站式」網上就業平台，為自資專上院校（如恒生大學、珠海學院、明愛專上學院等）的學生和僱主分別在求職及招聘時，給予不同方式的支援、協助，學生可透過平台能獲取理想工作。何順文指，英才網今年第二季共有約5,200份工作，較去年同期上升約30%，可見可供學生申請的職位有實質增長，足證市場情況有改善及向好。

「我相信職場最低潮已經過去了，相信不會比去年差，今年畢業生比去年會更易找到工作的。同時據英才網的數據，我估計今年的畢業生入職薪酬會比去年高。去年恒大畢業生平均入職水平為1.6萬元左右，我相信今年的水平能達到1.7萬元左右。」

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今年學校積極為學生作出就業上的支援，包括直接向企業推薦學生，「我們先特地挑選了一些學生，跟學生見過面，知道他們的需要及適合甚麼類型的工作後，再把他們推薦予合適的公司。同時我們會找尋一些需要人才的企業，據企業要求的特徵及技能，主動向企業推薦學生，成功為幫助同學搜攞了約200個工作機會。」此外，恒大也推出名為「一校友，一份工」的計劃，希望學校的每位校友都可以推薦一份職位給將畢業的同學，過去一年，各項的就業支援計劃及活動已為恒大學生獲得逾400份工作。
 

以上內容輯錄自《iMoney Focus》724期封面故事。

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記者：陳詠妍

 

人物專訪 疫情 就業 職業博覽 學士 恒大 畢業 香港恒生大學

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