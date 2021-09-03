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京東落實近40億元 收購中國物流資產控股權

股樓投資 23:22 2021/09/03

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內地網購平台營運商京東(09618)落實收購中國物流資產（01589）控股權。後者公布，公司董事長兼執行董事李士發以及主要股東宇培國際，與京東旗下的京東智能產業發展訂立買賣協議，同意有條件向京東出售所有持股，合共逾9.16億股，佔已發行股本的26.38％，收購價為每股4.35元，涉及金額達39.8億元。該收購價較中國物流資產較停牌前股價溢價約7.41％。

【希瑪眼科 3309】 希瑪眼科進軍牙科市場 斥3.85億入股愛康健   詳情請看【下一頁

此外，京東智能產業將就中國物流資產的可換股債券提出要約，若全部可換股債券轉換，且股份要約獲悉數接納，要約及買賣協議最高現金代價約163.95億元。目前要約人及其一致行動人士持有公司約10.64％，完成交易後，持股增至約37.02％。中國物流資產已申請於下周一（６日）復牌。

【大行點睇】摩通料內地電價可迎10年來首次上調　料華潤電力受惠   詳情請看【下一頁

中國物流資產投資者年初起洽售其股權，除了京東，亦傳曾吸引ESR(01821)、美團(03690)和美國私募基金黑石(美：BX)等大型投資者洽購。

同場加映【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 港股

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