京東落實近40億元 收購中國物流資產控股權

內地網購平台營運商京東(09618)落實收購中國物流資產（01589）控股權。後者公布，公司董事長兼執行董事李士發以及主要股東宇培國際，與京東旗下的京東智能產業發展訂立買賣協議，同意有條件向京東出售所有持股，合共逾9.16億股，佔已發行股本的26.38％，收購價為每股4.35元，涉及金額達39.8億元。該收購價較中國物流資產較停牌前股價溢價約7.41％。

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此外，京東智能產業將就中國物流資產的可換股債券提出要約，若全部可換股債券轉換，且股份要約獲悉數接納，要約及買賣協議最高現金代價約163.95億元。目前要約人及其一致行動人士持有公司約10.64％，完成交易後，持股增至約37.02％。中國物流資產已申請於下周一（６日）復牌。

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中國物流資產投資者年初起洽售其股權，除了京東，亦傳曾吸引ESR(01821)、美團(03690)和美國私募基金黑石(美：BX)等大型投資者洽購。

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