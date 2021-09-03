  • 29°C
香港時間 : 2021903日 (五) 22:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美國非農數據遠低預期　三大指數齊跌

股樓投資 22:10 2021/09/03

分享：

美國8月非農業新增職位23.5萬個，遠低於市場預期的約73萬個。市場擔心聯儲局會推遲縮減買債計劃，拖累美股三大指數周五（3日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌65.75點及0.19%，報35,378.07點，標準普爾500指數跌5.05點及0.11%，報4,531.9點，納斯達克指數跌3.42點及0.02%，報15,327.75點。

美國住院病例自六月份以來首次回落，拖累抗疫概念下跌。諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX）跌4%、Inovio（INO）跌2.44%、Vaccinex（VCNX）跌2.31%。

彭博智庫資深商品策略師Mike McGlone認為金價遭到低估，帶動黃金板塊盤走高，Cassiar Gold（CGLCF）升10.91%、Northern Superior（NSUPF）升9.08%、Maple Gold Mines（MGMLF）升8.29%。現貨黃金現報1823.985美元/盎司。

同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 美國

下一篇文章

【iM人物專訪】政策消息主導 港股繼續無運行？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒