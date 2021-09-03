【美股焦點】美國非農數據遠低預期　三大指數齊跌

美國8月非農業新增職位23.5萬個，遠低於市場預期的約73萬個。市場擔心聯儲局會推遲縮減買債計劃，拖累美股三大指數周五（3日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌65.75點及0.19%，報35,378.07點，標準普爾500指數跌5.05點及0.11%，報4,531.9點，納斯達克指數跌3.42點及0.02%，報15,327.75點。

美國住院病例自六月份以來首次回落，拖累抗疫概念下跌。諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX）跌4%、Inovio（INO）跌2.44%、Vaccinex（VCNX）跌2.31%。

彭博智庫資深商品策略師Mike McGlone認為金價遭到低估，帶動黃金板塊盤走高，Cassiar Gold（CGLCF）升10.91%、Northern Superior（NSUPF）升9.08%、Maple Gold Mines（MGMLF）升8.29%。現貨黃金現報1823.985美元/盎司。

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責任編輯：黃苑筠