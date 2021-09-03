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【新股IPO】諾威健康傳下周開始預路演　集資約117億

股樓投資 22:27 2021/09/03

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消息指，諾威健康科技（Novotech Health）已經通過港交所上市聆訊，並傳將於下周一（6日）開始進行預路演，高盛及瑞銀為聯席保薦人。諾威健康科技是亞太區最大專注於生物技術的CRO（合約研究組織）公司，稍早前有指其目標估值超過40億美元，預計集資15億美元（約116.5億港元）。

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億【見下頁】

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相）【見下頁】

成立於1997年的諾威健康科技，總部位於澳洲悉尼，專注於生物技術，及中小型製藥公司的臨床試驗需求；以2020年收入計算，諾威健康科技為亞太地區最大，專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中，澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%，大中華區達28.7%，韓國達18.2%，亞洲其他地區為8.3%。

延伸閱讀：大行予小米集團投資評級及目標價

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諾威健康去年全年由虧轉盈，全年賺604.2萬美元，對上一年虧損385.7萬美元。是次集資所得金額，用於加強臨床基礎設施、能力及資源，尋求策略性收購，償還銀團債務融資，以及一般企業用途。

同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

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記者：張以正

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