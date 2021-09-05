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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】吸引力法則: 說好事諗好話會有好結果

名人薈萃 09:25 2021/09/05

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人人想心想事成! Mind Set (思維)是非常重要! 如果你心想認為得, 你既行為及潛意識會令成功! 如果你未試已覺得唔會成功, 你既行為及潛意識會令你失敗!

如果大家有睇過IKEA 的廣告，兩棵長得差唔多的植物, 其中一盆植物接受語言摧殘, 另一盆接受花式讚美, 30天之後, 那棵一直在挨罵的植物枯萎了, 而受讚美的那棵植物健康成長！

IKEA選出2棵大小高度相約的植物，分別錄下大量讚美及欺凌的說話，分開播給2棵植物

IKEA在2018年於YouTube發布了一條反欺凌的實驗性短片，實驗過程中，IKEA職員先選出兩棵大小高度相約的植物，並放它們到同一個地方，一起澆水及曬太陽。職員其後邀請一班學生分別錄下大量讚美及欺凌的說話，例如「我喜歡你的樣子」、「你盛開會讓我很開心」、「你很漂亮」、「你讓世界看起來很不同」及「沒有人喜歡你」、「你的存在是個錯誤」、「你很無用」、「你看起來已經腐爛了」等，再透過喇叭「日以繼夜、夜以繼日」地，分開播給兩棵植物聽。

IKEA選出2棵大小高度相約的植物，分別錄下大量讚美及欺凌的說話，分開播給2棵植物

被欺凌的人會感到傷心難過，原來連植物都會！30日後，沐浴在好說話中成長的植物明顯比以往茂盛，但被罵得狗血淋頭的植物則在開始謝了，葉子通向下墜，沒有一點生氣。聽着欺凌說話的植物時一天一失去信心和漸漸枯萎。聽着正面鼓勵的植物時，一天一天進步和健康地成長！

感謝自己、相信自己、愛自己，這是「吸引力法則」的，它將為你在美夢成真獻出臨門一腳的威力。

 

負面事物無法改變，但能改變看世界的心態，遠離negative thought負面思想及說話是第一步！Say yes!  Just do it! If you don’t try yet,  Please Don’t say No!

Please try first!  正面思想會令你有一個好結果！未試過又點知唔得呢!筆者試過好多次，相信自己及鼓勵自己會有好結果！

說好事諗好話會有好結果。

 

來源: IKEA

https://youtu.be/Yx6UgfQreYY

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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