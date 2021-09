【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】吸引力法則: 說好事諗好話會有好結果

人人想心想事成! Mind Set (思維)是非常重要! 如果你心想認為得, 你既行為及潛意識會令成功! 如果你未試已覺得唔會成功, 你既行為及潛意識會令你失敗!

如果大家有睇過IKEA 的廣告,兩棵長得差唔多的植物, 其中一盆植物接受語言摧殘, 另一盆接受花式讚美, 30天之後, 那棵一直在挨罵的植物枯萎了, 而受讚美的那棵植物健康成長!

▲ IKEA選出2棵大小高度相約的植物,分別錄下大量讚美及欺凌的說話,分開播給2棵植物

IKEA在2018年於YouTube發布了一條反欺凌的實驗性短片,實驗過程中,IKEA職員先選出兩棵大小高度相約的植物,並放它們到同一個地方,一起澆水及曬太陽。職員其後邀請一班學生分別錄下大量讚美及欺凌的說話,例如「我喜歡你的樣子」、「你盛開會讓我很開心」、「你很漂亮」、「你讓世界看起來很不同」及「沒有人喜歡你」、「你的存在是個錯誤」、「你很無用」、「你看起來已經腐爛了」等,再透過喇叭「日以繼夜、夜以繼日」地,分開播給兩棵植物聽。

▲ IKEA選出2棵大小高度相約的植物,分別錄下大量讚美及欺凌的說話,分開播給2棵植物

被欺凌的人會感到傷心難過,原來連植物都會!30日後,沐浴在好說話中成長的植物明顯比以往茂盛,但被罵得狗血淋頭的植物則在開始謝了,葉子通向下墜,沒有一點生氣。聽着欺凌說話的植物時一天一失去信心和漸漸枯萎。聽着正面鼓勵的植物時,一天一天進步和健康地成長!

感謝自己、相信自己、愛自己,這是「吸引力法則」的,它將為你在美夢成真獻出臨門一腳的威力。

負面事物無法改變,但能改變看世界的心態,遠離negative thought負面思想及說話是第一步!Say yes! Just do it! If you don’t try yet, Please Don’t say No!

Please try first! 正面思想會令你有一個好結果!未試過又點知唔得呢!筆者試過好多次,相信自己及鼓勵自己會有好結果!

說好事諗好話會有好結果。

來源: IKEA

https://youtu.be/Yx6UgfQreYY

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介: 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚,就開始迷上保鮮花瓶,一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客,希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享,一起愛生活! Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!