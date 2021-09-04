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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥奧利迪亞夏日度假勝地

名人薈萃 09:12 2021/09/04

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夕陽下的新月形潟湖

奧利迪亞(El Oualiadia)是旅遊度假勝地，在每年的6月至8月都是旺季。雖然天氣炎熱，仍吸引不少遊客到來度假，享受陽光與海灘，而且這裏是海上運動練習的理想地，如帆船、皮划艇、潛水、釣魚。風帆衝浪、摩托天空等，旺季時非常熱鬧；可惜疫情關係，今年的夏日變得十分冷清。

 

今天早上，我走到天台觀看周邊的風景，遠眺前方翠綠山臨，背後是浩瀚的大西洋，耳朵聽着浪濤拍打的聲音，感覺非常舒適。

下午我和穆罕默德往沙灘另一邊沙灘逛逛，這個沙灘的沙質細膩，海水清澈，看見少數遊客休閒游泳，曬太陽，我倆在清澈見底的海水及蔚藍天空下慢步，看着從大西洋湧上來的每一個浪花，也看見不少白鷺，開心拍照，這刻脫離了撒哈拉沙漠浩熱高温的天氣。

逃離風沙浩熱的沙漠，慢步清澈的海灘，俯瞰一望無際的大西洋，感覺舒適

回程時，依山而上，回頭一看，眼前出現一片片深淺翠綠不一的農地，風景怡人。我倆一直徒步，近半小時的路程到達小社區，順道在市場購入食材預備晚餐，街道上不少婦女售賣自家整的麵包，穆罕默德左看右看，左挑右挑，終於揀選了他合意的主糧麵包；我倆慢步又從山而下回家，這個居高臨下的風景，是一個圍繞著金色的新月形潟湖，以沙灘和沙丘為界，非常特別。我指着這個迷人的沙灘向穆罕默德說，明天去這裏看看。

這裏也有不同的翠綠的農田

原來這個平靜的新月形潟湖除合適游泳外，也有機會看到特別的水鳥類棲息之地方。

潟湖周邊吸引不少水鳥棲

奧利迪亞盛產海鮮，不少餐廳提供聞名的牡蠣和烤魚等給遊客品嚐，這是意想不到的。

而我們租住的平房室內也有燒柴火的壁爐，可想言知，冬天相當寒冷，要靠壁爐取暖，雖然如此，自己的心也想居住在這裏，所以，每次外出時，雙眼總留意掛在屋外的廣告，希望瞭解當地的樓價，不過，這些廣告牌不是寫著英文的，全部是法文，因為摩洛哥曾被法國統治，除阿拉伯語外，法語是第二語言。最後直接向房東查詢及瞭解當地的文代生活。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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