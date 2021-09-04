【玄人‧峰語@iM網欄】算命要學好，要有歷史觀





很多人問我，要學好算命，除了有慧根外， 還要有什麼學識才會更易上手，才會批算得好呢？我會答你， 最好你要喜歡歷史。為什麼學算命會跟愛好歷史拉上關係? 因為讀歷史要記性好，有助訓練記憶天干地支? 其實並非如此。歷史要讀得好，一定不會死記強背， 而大凡愛歷史者，反而會用多角度去分析一件史事價值， 治亂興衰的來龍去脈及成敗因由、制度由來及利弊、 歷史人物的成敗得失……等。透過這種方法去習史， 不但大大提升了學習的趣味，也是一種對事物批判、學習的訓練。 例如中國史學鉅著《資治通鑑》為司馬光所撰寫的， 但書名卻為宋神宗所定的，取其意義「有鑑於往事，以資於治道」。 「資治」兩字意謂著「幫助」「治理」。「通」 則意謂著博通古今的「通史」，「鑑」則有引為「借鏡」之意（ 以史為鏡） 。換言之，不論一件史實如何發生，我們都可透過史實去吸取經驗， 從而去糾正、計劃自己的人生方向。

我們學算命中及滿師後幫人批算，其實都離不開對一個人的思想、 行為研究，正正因為過去讀歷史，研究過數百個主流人物， 那訓練出來對人的觸覺。表面上，每一個人都很獨立的， 但如細心留意，即數不同人有不同的軌跡， 但種類大方向的發展是沒有太大改變的，嚴格來說， 即是歷史不斷重演在每個人千身上，只是有不同程度的呈現而已。



事實上、歷史發展經歷過不同的朝代，但每個朝代都經歷立國、 初治、大治、動亂、黨爭、戚宦之禍、中興、內亂......等， 所發生的韻律也很相似，只是發生的人物不同而已。所以、 算命術的一大竅門，並不是你背得天干地支、 斗數星名有多滾瓜爛熟，而是對人性的歷史發展有多了解。 原因是一個朝代的歷史組成，是由一連串人的思維、行為所導致， 所以人的劣根性也好、貪婪也好、愛國愛民也好、喜歡鬥爭也好、 綜合的行為做成一連串的歷史。具體而言，由於我熟歷史， 心中早已有一個百子櫃去盛載歷史人物和事，只要收到一個命盤， 自然會先定性其人物角式(如帝王、將軍、承相、商人.....) ，再定性其可反映的近似歷史人物(如項羽、拿破崙、胡適.... .)，如是者，一個簡單的人物框架已出了來了。

撰文 : 羅奇峰 欄名 : 玄人‧峰語