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【玄人‧峰語@iM網欄】算命要學好，要有歷史觀

名人薈萃 10:01 2021/09/04

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很多人問我，要學好算命，除了有慧根外，還要有什麼學識才會更易上手，才會批算得好呢？我會答你，最好你要喜歡歷史。為什麼學算命會跟愛好歷史拉上關係? 因為讀歷史要記性好，有助訓練記憶天干地支? 其實並非如此。歷史要讀得好，一定不會死記強背，而大凡愛歷史者，反而會用多角度去分析一件史事價值，治亂興衰的來龍去脈及成敗因由、制度由來及利弊、歷史人物的成敗得失……等。透過這種方法去習史，不但大大提升了學習的趣味，也是一種對事物批判、學習的訓練。例如中國史學鉅著《資治通鑑》為司馬光所撰寫的，但書名卻為宋神宗所定的，取其意義「有鑑於往事，以資於治道」。「資治」兩字意謂著「幫助」「治理」。「通」則意謂著博通古今的「通史」，「鑑」則有引為「借鏡」之意（以史為鏡） 。換言之，不論一件史實如何發生，我們都可透過史實去吸取經驗，從而去糾正、計劃自己的人生方向。
我們學算命中及滿師後幫人批算，其實都離不開對一個人的思想、行為研究，正正因為過去讀歷史，研究過數百個主流人物，那訓練出來對人的觸覺。表面上，每一個人都很獨立的，但如細心留意，即數不同人有不同的軌跡，但種類大方向的發展是沒有太大改變的，嚴格來說，即是歷史不斷重演在每個人千身上，只是有不同程度的呈現而已。

事實上、歷史發展經歷過不同的朝代，但每個朝代都經歷立國、初治、大治、動亂、黨爭、戚宦之禍、中興、內亂......等，所發生的韻律也很相似，只是發生的人物不同而已。所以、算命術的一大竅門，並不是你背得天干地支、斗數星名有多滾瓜爛熟，而是對人性的歷史發展有多了解。原因是一個朝代的歷史組成，是由一連串人的思維、行為所導致，所以人的劣根性也好、貪婪也好、愛國愛民也好、喜歡鬥爭也好、綜合的行為做成一連串的歷史。具體而言，由於我熟歷史，心中早已有一個百子櫃去盛載歷史人物和事，只要收到一個命盤，自然會先定性其人物角式(如帝王、將軍、承相、商人.....)，再定性其可反映的近似歷史人物(如項羽、拿破崙、胡適.....)，如是者，一個簡單的人物框架已出了來了。


我幫人算命完畢，不會不了了之的，很多時客人會成為朋友，而我又會一直跟進他們的故事發展。當中有趣的地方，就是不論好與壞，都有強烈的故事性，他們正正為自己寫下一部人物傳記，只是在他們自身角度是一場人生經歷，但在我而言，卻是我腦海 《奇峰史書》再寫上一個人生自傳。很奇怪，相似格局的人，所走的路十分近似，只是發生的場景不同而已，情況好比一個朝代完結，另一個朝代接上，但歷史卻七成般重演著。

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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