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【山地悠遊人生@iM網欄】「深淺南」 風景特靚的緩跑海邊小徑

名人薈萃 08:00 2021/09/05

分享：

淺水灣、深水灣水清沙幼，夏天人山人海。 就在這風景名勝旁邊，有一條稱為「深淺南」的跑步路線，人流少，特別是傍晚，處處散發悠閒氣氛，中途經過兩段風景特美的海邊小徑, 苗鍾徑和麗海堤岸路，寧靜舒適，感覺像在度假中跑步般。

麗海堤岸路

路線: 海洋公園站 >苗鍾徑 >深水灣 >麗海堤岸路 >淺水灣>淺水灣望海觀音像

單程4公里

來回8公里

 

緩跑路線可以從海洋公園站出發，途經香島道沿樓梯下去海邊小徑苗鍾徑，約50級樓梯。到達深水灣段，需特別注意安全，因為不能直接通往麗海堤岸路和淺水灣, 需在車多路窄的香島道路面行走，在抵達深水灣燒烤場後馬上轉入麗海堤岸路，直達淺水灣望海觀音像。 整條路線來回約8公里，斜路不多，沿途吹著海風。開始後步入秋季，天朗氣清，清晨或日落時的天空，時刻轉變顏色。

淺水灣望海觀音像

眺望淺水灣的海邊小徑

練習跑步的朋友可以原路返回，在海洋公園站結束。如果體力不夠，可隨意提早退出， 可以直接在淺水灣乘坐巴士離開，或在沙灘游泳或遊玩。 起步點和終點可以隨意更改，網上有推薦從香港仔運動場或南港線總站海怡半島站出發。

苗鍾徑日落

深水灣苗鍾徑入口，可通往海洋公園地鐵站

麗海堤岸路眺望淺水灣

黃昏時分，寧靜舒適

就算不跑步，漫步於海邊小徑苗鍾徑和麗海堤岸路也相當舒適。可以從淺水灣巴士站通往泳灘，還會經過紀念張愛玲的景點。有時候生不逢時，真是令人感慨萬千，經常在麗海堤岸路碰到外傭遛狗，印象深刻的是一隻裝有義肢的狗狗，被兩個傭人悉心照顧著，相比張愛玲的晚年，唉！

注意

深水灣的香島道行人路窄，敬請小心！

儲物: 深水灣及淺水灣泳灘的商店或小食亭有收費儲物服務。

洗手間：沿路深水灣、淺水灣，沙灘旁有洗手間。

補給：沿路都有商店餐廳， 淺水灣有便利店。 公園、沙灘有飲水機，可惜疫情下不提供服務。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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