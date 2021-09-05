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【無與輪比@iM網欄】造車新勢力最大的挑戰是…？

名人薈萃 08:17 2021/09/05

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筆者作為港股及美股投資者，總會留意不同股份及企業；可是對很多沒有投資於股市的朋友來說，有些企業及品牌卻是陌生的，例如我們戲稱為「三傻」的造車新勢力——蔚來、小鵬、理想，由於它們暫時只在內地發售，對香港的駕駛者來說仍然較為陌生，對品牌特色更是不甚了了。

在投資世界，三家公司都曾經甚為令人注目，其在美股上市後均已累計不少升幅，當中若以低位及現價計，蔚來仍有30倍的升幅。至於「三傻」的規模是什麼概念？在剛過去的7月份，小鵬交付了7214輛車、理想交付量9433輛、蔚來則為5880輛；至於另一家新能源汽車製造商零跑汽車，剛交付了4488輛。比亞迪及Tesla在內地的近期銷量，分別約為5萬及3萬之數。

大家都知道，中國國策目標是2025年有四分一的新車為新能源汽車，新能源汽車企業在資本市場亦頗為受落，很多企業都涉足造車行列，由蘋果到小米，都說要在新能源車市場分一杯羹。上述提及過的零跑，2015年才創立，年初獲得合肥市20億融資，當時管理層表明，要在2023年進入造車新勢力TOP 3、2025年在國內市佔率達10%。零跑最暢銷的型號，是T03，售價僅約8萬人民幣。可以想像，比亞迪、Tesla以下，新能源車市場競爭有多激烈。

電動車看似簡單，結構上只是摩打加上四個輪子，涉及的卻不是純工藝，而是供應鏈的管理，蔚來8月份交付量落後了兩個對手，其原因是A柱與B柱內飾供應商因疫情停產，以及芯片供應商博世ESP，因其馬來西亞供應商ST同樣因疫情停產而影響供應，這令公司下調了今年的銷售指引。《新華網》早於一年前發佈文章，指內地零部件自主生產能力弱，如果車企企本身沒有獨家技術，又或者完善、可替代的供應鏈管理，蔚來「無貨交」的情況只會持續。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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