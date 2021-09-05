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【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　

理財智慧 09:02 2021/09/05

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為慶祝麥當勞App週年慶，麥當勞找來當紅男團MIRROR姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）擔任代言人，除拍攝廣告《男兒爭入樽》外，也推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客，成一眾姜糖、神徒及爵屎的搶奪對象，一套8款的「籃神卡」火速於9月1日售罄。

    點擊圖片放大
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下周將是麥當勞App週年慶的最後一週，將會推出全新優惠。由9月6日至9月10日（星期一至五），Edan Lui（呂爵安）壓軸登場誠意推薦心水美食。Edan登場首天就為大家帶來全日驚喜，於星期一（9月6日）早上11時後送上限定一日的「30元歎珍寶套餐配熱飲」，嫩滑炒蛋、美味豬柳、經典脆薯餅配上香軟熱香餅及熱烘烘的鬆餅。

【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印，詳見【下一頁


而下周二（7日），全新「25元歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水」亦隆重登場，嫩滑多汁的香烤雞扒加上金黃脆薯餅，配以翠綠新鮮生菜及香濃板燒雞醬，讓您加倍滿足。其他精選優惠還有「32元歎脆香雞翼(六件)配中汽水」，惹味的脆炸雞翼盡情刺激味蕾。

【MIRROR效應】MIRROR Jeremy 下周26歲生日 粉絲團豪斥逾40萬 戶外電視廣告+巴士應援慶生，詳見【下一頁


而周四（9日）則有「25元歎Double豬柳蛋漢堡配中汽水」，美味豬柳「打孖上」。最後，Edan為大家帶來闊別一時的經典「10元雲呢拿奶昔」，只需優惠價10元便可享受大杯裝的香濃雲呢拿滋味。

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁


麥當勞App週年慶期間，顧客凡於9月12日或之前使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠。


PayMe x 麥當勞 App 港幣 35 元折扣優惠之條款及細則
享受優惠的時間
1. 除另有指明外，麥當勞優惠的推廣期為 2021 年 8 月 23 日至 9 月 12 日。
優惠目標對象
2. 本推廣適用於合資格用戶；合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣
之優惠。
優惠內容
3. 合資格用戶於推廣期內在麥當勞任何餐廳和應用程式消費滿港幣 35 元，即可獲享港幣 5 元
折扣。
4. 此優惠僅限推廣期內提供，名額有限，先到先得，換完即止

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記者：陳詠妍

呂爵安 盧瀚霆 Mirror 廣告 美食 姜濤 廣告 麥當勞 PayMe 漢堡

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