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【央行動態】8月非農數據大幅遜預期 聯儲局9月收水無望？

股樓投資 13:43 2021/09/04

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美國8月非農就業數據大幅少於市場預期，同時新增就業人數23.5萬人，創7個月新低，創令市場預期美國聯儲局在今年9月21日及22日會議上宣佈縮減買債的可能性大幅降低。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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聯儲局主席鮑威爾在8月27日央行年會上表示勞動力市場取得明顯進展，預計今年稍後時間有機會達到減少買債的條件。現時，市場關注點將是11月2日及3日聯儲局公開市場委員會會議上，美國銀行預期當局將於11月公布縮債聲明，但前提是數據反彈及變種病毒帶來的疫情只是暫時現象。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 就業人數 非農就業 美國 美國聯儲局 鮑威爾

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