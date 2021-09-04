【央行動態】8月非農數據大幅遜預期 聯儲局9月收水無望？

美國8月非農就業數據大幅少於市場預期，同時新增就業人數23.5萬人，創7個月新低，創令市場預期美國聯儲局在今年9月21日及22日會議上宣佈縮減買債的可能性大幅降低。

延伸閱讀 【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

聯儲局主席鮑威爾在8月27日央行年會上表示勞動力市場取得明顯進展，預計今年稍後時間有機會達到減少買債的條件。現時，市場關注點將是11月2日及3日聯儲局公開市場委員會會議上，美國銀行預期當局將於11月公布縮債聲明，但前提是數據反彈及變種病毒帶來的疫情只是暫時現象。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機