【加密貨幣】強調並沒有取得許可 新加坡禁止幣安提供支付服務

新加坡金融監管局周五（3日）表示，全球最大加密貨幣交易所之一幣安（Binance）因為或違反當地支付規則，要求幣安馬上停止新加坡監管下支付服務。新加報金融監管局指，由於幣安可能違反《支付服務法》，沒有合適執照為新加坡居民提供支付服務的情況下向後者招攬業務。

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當局指幣安沒有根據當地法律申請牌照，新加坡金管局將幣安列入投資者警告名單，並強調投資者要留意幣安沒有在新加坡獲得仕何支付服務的監管及許可。

除了新加坡外，幣安在美國、英國、泰國、馬來西亞及日本監管部門的審查，英國已禁止該交易所在英國開展受監管業務，美國證券交易委員會傳已調查幣安。

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