【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車

置業買樓不僅是生活所需，也是理財重要一環，如睇好屋苑前景，也有部分買家願意「俾貴少少」上車。美聯物業林振聲表示，新婚夫婦睇好康城前景，斥725萬入市晉海1房單位上車。

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成交單位為晉海2A座中層F室，實用面積340平方呎，屬1房間隔，內櫳企理，由於單位新簇，加上睇好康城區後市，吸引新婚夫婦承接自用，據悉，單位今年4月中放盤，原叫價750萬元，現議減25萬，以725萬元成交，減幅約3.3%，實用呎價約21,324元。

據了解，原業主於2017年10月以548萬元購入，是次轉手帳面獲利177萬元，升值約32%。

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