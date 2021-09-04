【遊戲監管】京東下架87款遊戲 動物森友會及GTA在列

內地對遊戲業的監管不單限於未成年人士的遊戲時間，對遊戲種類亦有行動。京東（09618）公布，因應《網絡遊戲管理暫行辦法，有87款遊戲列為禁售遊戲。

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禁售遊戲包括多隻全球知名遊戲，包括《使命召喚》（Call of Duty）、《集合啦！動物森友會》、《實況足球》、Grand Theft Auto（GTA）等。

公告強調，商家出售的遊戲不得包括危害國家統一、主權及領土完整、洩露國家機密、危害國家安全、煽動民族仇恨、宣揚邪教及迷信、宣揚色情、賭博及暴力等。

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