【電動車】比亞迪8月汽車銷量按年增86%　股價升逾6%

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【港股通】一文看清港股通9.6調動名單 香港科技探索、快手、恒騰外港股通有何新貴？
比亞迪 （01211） 一周五收市後公佈8月份營運數據，8月份共售出68,531輛汽車，銷量按年增86%；產量為69,192輛，按年增87.9%。首8個月累售372,630輛汽車，按年增64.3%，累計產量則按年增68.7%，至382,698輛。截至早上11時3分，比亞迪股價造好，升逾6%，高見271.4元，成交20.4億元。
新能源汽車方面，8月共售出61,409輛新能源汽車，較去年同期升3.02倍，新能源汽車產量為62,598輛，較去年同期升3.08倍。
當中，乘用車8月共售出60,508輛，按年升3.32倍。商用車按年跌29.2%至901輛。
以今年首8個月計，新能源汽車首8個月累計產量為270,570輛，按年升1.97倍；期內銷量累售266,480輛，按年升1.93倍。
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編輯﹕賴奕羚
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