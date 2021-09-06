【電動車】比亞迪8月汽車銷量按年增86%　股價升近8%

▲ 比亞迪（01211）公佈8月份營運數據。

比亞迪 （01211） 一周五收市後公佈8月份營運數據，8月份共售出68,531輛汽車，銷量按年增86%；產量為69,192輛，按年增87.9%。首8個月累售372,630輛汽車，按年增64.3%，累計產量則按年增68.7%，至382,698輛。比亞迪全日大升7.8%，收報274.2元。

新能源汽車方面，8月共售出61,409輛新能源汽車，較去年同期升3.02倍，新能源汽車產量為62,598輛，較去年同期升3.08倍。

當中，乘用車8月共售出60,508輛，按年升3.32倍。商用車按年跌29.2%至901輛。

以今年首8個月計，新能源汽車首8個月累計產量為270,570輛，按年升1.97倍；期內銷量累售266,480輛，按年升1.93倍。

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編輯﹕賴奕羚



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