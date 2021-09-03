【人才招聘】Amazon擬未來數月於全球招聘5.5萬名科技人才 將超越Google員工總數的三分之一

美國亞馬遜Amazon表示，未來幾個月內會在全球招聘5.5萬名科技人才，當中職位包括工程、科學及機械人研究等職位，其亞馬遜新任行政總裁Andy Jassy在7月上任後曾表示，公司需要有更多人才和資源，以迎合未來零售、雲端及廣告業務等需求。

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據悉，其年度招聘會將於本月15日開始，Andy Jassy解釋，在疫情爆發期間，很多工種被取代或改變，令不少人考慮不同的新工作。外界預料今次增聘人員總數會幾乎超過Google截至6月底的員工總數3分之1，甚至接近等同Facebook，並將整體亞馬遜的員工總數增加25%，而當中逾4萬個空缺會於美國工作，其他則於在印度、德國和日本等國家。

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責任編輯：潘曉豐