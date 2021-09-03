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【大行點睇】供應受限油價料續強天然氣需求強 大摩三桶油首選中石油

股樓投資 20:20 2021/09/03

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大摩發表報告，指石油及天然氣股上半年業績強勁，股息收益率高，而近期石油市場正由需求限制轉向供應限制的市場，油價波動下市場維持大約65美元一桶的均衡點，但該行預計油價將保持強勁，對下半年油價及油企盈利表現有信心。另外，該行指燃氣用量受惠於減碳政策，亦保持強勁增長，預計中石油 （00857） 將最為受惠，其進口燃氣業務虧損由原來預測180億元人民幣收窄至120億人民幣。

該行首選中石油，目標價由4.35元升至4.65元，而中石化 （00386） 及中海油 （00883） 亦分別由5.3元及12.22元，升至5.61元及12.3元，三者均給予「增持」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 增持 石油 天然氣

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