  • 29°C
香港時間 : 2021904日 (六) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】港女不滿被同事偷拍 引來網民分享類似經歷 「有一個阿姐想結識我女性朋友」

理財智慧 11:00 2021/09/04

分享：

同事間關係好，詢問當事人的意願去影相，當然沒有問題，但近日有網民於網上討論區發文，指有女同事做了一種奇怪行為，令樓主感到不被尊重，並詢問此行為是否正常，大家有甚麼看法。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】 同事稱被家人反鎖在屋內遲到上班    理由搞笑又荒謬    網民：幾有新意  也無懈可擊 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為樓主經歷與「大叔的愛」第一集有類似的畫面，有人形容為「姨姨的愛」，但有網民另有見解，「我覺得她偷影你，然後發給其他人看，當八卦討論。」、「是不是真的不小心影到？」、「可能她喜歡你。」

另有些人分享類似的經歷「在『大叔的愛』大結局的那個星期，我被公司的阿姐表白，煩到我現在～～最重要一點，全世界知道我有男朋友，還跟我表白。」、「早前有一個阿姐想溝我朋友，她現在感到很恐懼，但對方已有男朋友。」

同場加映：【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

網上討論區 經濟 財務自由 大叔的愛

上一篇文章

【加密貨幣】強調並沒有取得許可 新加坡禁止幣安提供支付服務

下一篇文章

【遊戲監管】京東下架87款遊戲 動物森友會及GTA在列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記
【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？