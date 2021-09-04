【職場熱話】港女不滿被同事偷拍 引來網民分享類似經歷 「有一個阿姐想結識我女性朋友」

同事間關係好，詢問當事人的意願去影相，當然沒有問題，但近日有網民於網上討論區發文，指有女同事做了一種奇怪行為，令樓主感到不被尊重，並詢問此行為是否正常，大家有甚麼看法。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】 同事稱被家人反鎖在屋內遲到上班 理由搞笑又荒謬 網民：幾有新意 也無懈可擊 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為樓主經歷與「大叔的愛」第一集有類似的畫面，有人形容為「姨姨的愛」，但有網民另有見解，「我覺得她偷影你，然後發給其他人看，當八卦討論。」、「是不是真的不小心影到？」、「可能她喜歡你。」

另有些人分享類似的經歷「在『大叔的愛』大結局的那個星期，我被公司的阿姐表白，煩到我現在～～最重要一點，全世界知道我有男朋友，還跟我表白。」、「早前有一個阿姐想溝我朋友，她現在感到很恐懼，但對方已有男朋友。」

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責任編輯：陳頌潔