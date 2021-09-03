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【大行點睇】恒大物業最大風險源自母公司 瑞銀大幅調低目標價叫沽

股樓投資 20:04 2021/09/03

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瑞銀發表報告，指恒大物業 （06666） 今年盈利增長較該行預期高近22%，主要由於非住宅增值服務收入帶動，主要是由於母公司支持而帶來的。

瑞銀指，公司目前最大風險是母公司出售任何資產的潛在可能性，因此調低恒大物業在2021年至2023年的每股盈利預測，同時大降目標價，由7元降至4.5元，相當於預測2022年市盈率12倍，維持「沽售」評級不變。

同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 瑞銀 恒大物業（06666） 恒大 市盈率 每股盈利

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