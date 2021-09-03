【大行點睇】恒大物業最大風險源自母公司 瑞銀大幅調低目標價叫沽

瑞銀發表報告，指恒大物業 （06666） 今年盈利增長較該行預期高近22%，主要由於非住宅增值服務收入帶動，主要是由於母公司支持而帶來的。

瑞銀指，公司目前最大風險是母公司出售任何資產的潛在可能性，因此調低恒大物業在2021年至2023年的每股盈利預測，同時大降目標價，由7元降至4.5元，相當於預測2022年市盈率12倍，維持「沽售」評級不變。

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