  • 30°C
香港時間 : 2021903日 (五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩樂推介】海洋公園水上樂園即將開幕 園區景點一文睇清

理財智慧 20:16 2021/09/03

分享：

萬眾期待的海洋公園水上樂園即將開幕，海洋公園水上樂園位於大樹灣，距離香港市中心只需數分鐘車程即可到達。水上樂園座落於翠綠環山之中，設計充分利用梯田式地勢的特色，盡覽南中國海的全貌，同時加入大量植物及綠化屋頂等綠色設計元素，與大自然完美融合。

作為亞洲首個全天候臨海水上樂園，海洋公園水上樂園佔地約70萬平方呎，提供各式各樣娛樂、零售及餐飲體驗，亦設27個室內及室外景點遍布於5個主題區域，為所有年齡層的探險家帶來不同程度的刺激樂趣。5個主題區域分別是「迷失部落」、「躍動流域」、「歡樂堡礁」、「冒險灣岸」及「絕嶺深谷」。

園區景點一覽

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

海洋公園水上樂園開幕及票價詳情：

開幕日期：2021年9月21日

預約：waterworld.oceanpark.com.hk

通行證票價：

水上通行證 Lite（$250）：指定遊樂設施內自選四個項目的優先通行服務

水上通行證 Pro（$350）：所有項目無限次優先通行

 

【中秋佳節】葵芳新都會廣場推出「秋月美食賞」 可換領滿250元新地商場及餐飲贈券 【下一頁

【中秋打卡】三大打卡位迎中秋 荃灣廣場設20米「秋月星光大道」 另設多個優惠 【下一頁

 

【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

玩樂 海洋公園 香港

上一篇文章

【大行點睇】供應受限油價料續強天然氣需求強 大摩三桶油首選中石油

下一篇文章

【美股焦點】Reddit疑準備美國上市　估值逾150億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽 男同女有幾大分別？
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全