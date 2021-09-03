【玩樂推介】海洋公園水上樂園即將開幕 園區景點一文睇清

萬眾期待的海洋公園水上樂園即將開幕，海洋公園水上樂園位於大樹灣，距離香港市中心只需數分鐘車程即可到達。水上樂園座落於翠綠環山之中，設計充分利用梯田式地勢的特色，盡覽南中國海的全貌，同時加入大量植物及綠化屋頂等綠色設計元素，與大自然完美融合。

作為亞洲首個全天候臨海水上樂園，海洋公園水上樂園佔地約70萬平方呎，提供各式各樣娛樂、零售及餐飲體驗，亦設27個室內及室外景點遍布於5個主題區域，為所有年齡層的探險家帶來不同程度的刺激樂趣。5個主題區域分別是「迷失部落」、「躍動流域」、「歡樂堡礁」、「冒險灣岸」及「絕嶺深谷」。

園區景點一覽

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海洋公園水上樂園開幕及票價詳情：

開幕日期：2021年9月21日

預約：waterworld.oceanpark.com.hk

通行證票價：

水上通行證 Lite（$250）：指定遊樂設施內自選四個項目的優先通行服務

水上通行證 Pro（$350）：所有項目無限次優先通行

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責任編輯：羅浩濂